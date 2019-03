Frauen verdienen in Thüringen schlechter als Männer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Frauen bekommen in Thüringen immer noch weniger Gehalt als Männer. "55,7 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Mindestlohnbranchen in Thüringen sind Frauen", sagte der Chef der Landesarbeitsagentur, Kay Senius, am Donnerstag in Erfurt. Damit seien weibliche Beschäftigte in diesen Branchen überrepräsentiert. Bei den Männern liegt der Anteil bei 44,3 Prozent, wie aus aktuellen Daten der Landesarbeitsagentur hervorgeht. "Frauen haben in der Tendenz schlechter bezahlte Jobs als Männer", sagte Senius.

Die Lohnunterschiede zwischen seien in Thüringen immer noch erkennbar. So erhielten vollzeitbeschäftigte Männer im Freistaat monatlich 2497 Euro brutto im Mittel, Frauen dagegen nur 2366 Euro.