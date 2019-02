Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - 21 Demokratieprojekte in Thüringen werden mit rund drei Millionen Euro gefördert. Die Zuwendungsbescheide wurden versandt, wie das Bildungsministerium am Donnerstag mitteilte. Zwei Drittel der Mittel stammen aus dem Landeshaushalt, rund eine Million Euro kommt vom Bund. Mit rund 580 000 Euro geht die höchste Einzelsumme an das Erfurter Beratungsprojekt Mobit e.V., das sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus und für demokratische Werte einsetzt.