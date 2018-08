Die meisten heirateten im Juli

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Juli ist im vergangenen Jahr in Thüringen der beliebteste Heiratsmonat gewesen. Fast ein Fünftel der insgesamt 9612 Ehen wurden nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Freitag im Juli 2017 geschlossen. Besonders beliebt waren die prägnanten Termine 1.7.17 und 7.7.17. Allein am 7. Juli, einem Freitag, tauschten 283 Paare die Ringe. Am 1. Juli, einem Samstag, waren es 235 Paare. Insgesamt heirateten in Thüringen im vergangenen Jahr weniger Paare als 2016. Trotz des Rückgangs um rund fünf Prozent im Vergleich zu 2016 lag die Zahl der Eheschließungen über dem langjährigen Jahresdurchschnitt von 9172.

Für das laufende Jahr gehen die Statistiker davon aus, dass der August der beliebteste Hochzeitsmonat sein wird. Mit dem 1.8.18, dem 8.8.18 und diesem Samstag, dem 18.8.18, gibt es auch in diesem Jahr Datumsfavoriten.