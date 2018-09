25 Jahre Landesfrauenrat: Gleichberechtigung hadert noch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Auch 25 Jahre nach seiner Gründung sieht der Landesfrauenrat Thüringen beim Thema Gleichstellung von Frau und Mann noch viel zu tun. Es sei erschreckend, wie präsent Sexismus und Frauenfeindlichkeit in der Gesellschaft heute noch seien, teilte der Verband am Freitag vor einer Feierstunde zum Jubiläum mit. Der Landesfrauenrat habe sich bereits im Gründungsjahr 1993 mit der Abschaffung eines Gesetzes beschäftigt, das Schwangerschaftsabbrüche bis auf Ausnahmen grundsätzlich unter Strafe stelle. "Heute sind wir an dieser Stelle noch nicht wesentlich weiter", sagte dazu die Vorsitzende Andrea Wagner.

Lob für das bisherige Engagement kam von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Er sprach dem Verband Anerkennung dafür aus, unermüdlich auf Ungleichbehandlung aufmerksam zu machen. "Denn auch wenn sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede in den letzten Jahrzehnten verringert haben, ist die gesellschaftliche Realität von Gleichberechtigung noch weit entfernt", sagte Ramelow. So seien Frauen immer noch in Führungspositionen unterrepräsentiert.

Der Verband schaffe es immer wieder, gesellschaftspolitische Impulse und Ausrufezeichen zu setzen, lobte auch Karola Stange, die gleichstellungspolitische Sprecherin der Linken-Fraktion.

Im Landesfrauenrat sind 27 Frauenorganisationen und Gruppen mit etwa 200 000 Mitgliedern organisiert.