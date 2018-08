1500 Menschen bei Umzug zum Christopher Street Day

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Gegen Diskriminierung in jeder Form haben etwa 1500 Menschen mit einem Umzug und Regenbogenfahnen in Thüringens Landeshauptstadt demonstriert. Die Beteiligung am Christopher Street Day, der am Samstag mit einem Straßenfest im Zentrum von Erfurt begangen wurde, sei höher als in vergangenen Jahren, sagte Conrad Gliem vom Thüringer Landesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes. Kritik übte der Verband an der Erfurter Stadtverwaltung. Dass zeitgleich eine Kundgebung einer rechtsextremen Partei, die für Intoleranz stehe, genehmigt wurde, sei "ein Armutszeugnis" für die Stadt.

Diese Entscheidung zeige, dass auch in Thüringen, wo ein Diskriminierungsverbot in der Landesverfassung stehe, noch viel zu tun sei. "Der Verfassungsgrundsatz muss endlich gelebt werden", sagte Gliem. Das gelte auch für den Umgang mit Flüchtlingen.

Nach Einschätzung des Verbandes sind einige Mitarbeiter von Erstaufnahmeeinrichtungen nicht ausreichend sensibilisiert, um auf die unterschiedliche sexuelle Ausrichtung von Menschen reagieren zu können. Dadurch sei es dazu gekommen, dass Homosexuelle in Flüchtlingsunterkünften bespuckt worden seien und sich nicht in ihre Zimmer getraut hätten.

Der Christopher Street Day wird weltweit als Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern begangen. Er erinnert an einen Aufstand von Homosexuellen in New York im Sommer 1968, als es in der Christopher Street zu Straßenschlachten mit der Polizei kam.