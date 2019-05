Verein will niedrigere Hürde für Volksbegehren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Verein "Mehr Demokratie" fordert niedrigere Einstiegshürden für Volksbegehren. Das eigentlich kraftvollste Instrument direkter Demokratie sei mit den jetzigen Vorgaben in Nordrhein-Westfalen kaum nutzbar, kritisierte Landesgeschäftsführer Alexander Trennheuser am Dienstag bei der Vorlage der Jahresbilanz 2018 in Düsseldorf.

Innerhalb eines Jahres 1,2 Millionen Unterschriften für ein Anliegen zu sammeln, sei für die meisten Initiativen nicht zu schaffen. Hinzu komme, dass die Landesverfassung Volksbegehren über Finanzfragen ausschließe, sagte Trennheuser.

Das Volksbegehren "G9 jetzt" für die Abschaffung des Turbo-Abiturs - das erste in NRW seit den 1970er Jahren - war im vergangenen Jahr mit rund 630 000 Unterschriften ohne Volksentscheid abgeschlossen worden. Allerdings hatte der Druck unzufriedener Bürger dennoch zur Rückkehr zur neunjährigen Regelschulzeit an Gymnasien geführt.