Zivilgesellschaft macht vor Wahlen in Ostdeutschland mobil

Dresden (dpa) - Das Bündnis "Unteilbar" und die Bewegung "Wann wenn nicht jetzt" wehren sich vor den anstehenden Landtagswahlen im Osten gegen den Rechtsruck in Deutschland. Am 24. August erwarteten sie zu einer Großkundgebung in Dresden mehrere Zehntausend Menschen, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit und riefen zu einem "Sommer der Solidarität" auf. Bereits an diesem Samstag beginnt in Zwickau eine Tour auf Marktplätzen in Städten Brandenburgs, Sachsens und Thüringens. Rassismus sei mancherorts in Deutschland zum Normalzustand geworden, sagte der Rapper Kobito, der die Aktion unterstützt und bei Konzerten dort auch auftritt. In Brandenburg und Sachsen wird am 1. September gewählt, in Thüringen am 27. Oktober.