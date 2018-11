Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsen möchte das bis Ende 2019 befristete Bundesprogramm "Demokratie leben!" gern fortführen. Mit dessen Geldern wird im Freistaat auch das "Demokratie-Zentrum" mitfinanziert. "Es ist dringend notwendig, dass wir eine solche Einrichtung haben", sagte Gleichstellungs- und Integrationsministerium Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden mit Blick auf die jüngsten Ereignisse in Chemnitz und an anderen Orten.

Das Programm ist 2018 bundesweit mit einer Summe von 120,5 Millionen Euro ausgestattet. Sachsen gibt 950 000 Euro davon für sein "Demokratie-Zentrum" aus und 1,4 Millionen Euro aus der eigenen Kasse dazu. "Der Erhalt der Demokratie ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Demokratie- und menschenfeindliche Phänomene sind nicht statisch, sondern unterliegen vielfältigen Wandlungsprozessen", sagte Köpping.

Das "Demokratie-Zentrum" Sachsen ist ein Kooperationsverbund staatlicher und anderer Akteure, die sich gegen Fremdenfeindlichkeit, Gewalt, Rechtsextremismus, Antisemitismus oder Islamismus engagieren. Die einzelnen Träger unter dem Dach des Zentrums bieten etwa Beratung für Opfer von rassistischer Gewalt oder für Leute an, die aus der extremistischen Szene aussteigen wollen. Seit 2015 gab es 1036 Beratungen.