Petra Köpping will mit Streitschrift den Osten erklären

Dresden (dpa) - Die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) fordert in einer neuen Streitschrift eine gesamtdeutsche Aufarbeitung der Nachwendezeit. Sie sieht in unbewältigten Ungerechtigkeiten und Lebensbrüchen nach der Wende eine der Ursachen für die Wut und Unzufriedenheit vieler Ostdeutscher. Mit ihrem Buch "Integriert doch erst mal uns!" will sie einen neuen Blick auf die Situation in Ostdeutschland eröffnen. Es soll ein Buch sein, "das den Osten versucht zu erklären, aber nicht gegen den Westen gerichtet ist."