20 Sachsen für Ehrenamt mit Annen-Medaille geehrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) hat in Dresden 20 Frauen und Männern für ihr ehrenamtliches Engagement die Annen-Medaille 2018 verliehen. Sie haben sich bei der Betreuung von Strafgefangenen und Schlaganfallpatienten sowie in der Freiwilligen Feuerwehr und im Katastrophenschutz Verdienste erworben, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte.

Jährlich können bis zu 20 Bürger aus dem Freistaat mit der Medaille ausgezeichnet werden. Kirchen, Verbände und Kommunalverwaltungen können Vorschläge einreichen. Die Annen-Medaille wurde im Jahre 1995 von der Sächsischen Staatsregierung zum Andenken an die wohltätige Kurfürstin "Anna von Sachsen" (1532-1585) gestiftet. Sie wurde in diesem Jahr zum 23. Mal verliehen.