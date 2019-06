Frauenministerkonferenz: Sexismus-Problembewusstsein stärken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Deidesheim (dpa/lrs) - Die Frauenministerkonferenz der Bundesländer (GFMK) hat sich bei ihrer Jahrestagung mit Nachdruck gegen Sexismus in der Werbung und für die Gleichstellung von Frauen im Beruf ausgesprochen. "Wir brauchen ein viel stärkeres Problembewusstsein für Sexismus im Alltag. Der Appell ist ein gemeinsames Bekenntnis, engagiert dafür einzutreten, dass Sexismus in unserer Gesellschaft keinen Platz hat", sagte die rheinland-pfälzische Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) am Freitag zum Abschluss einer Konferenz im pfälzischen Deidesheim.

Die Teilnehmer appellierten an die Bundesregierung, das Thema Gleichstellungspolitik bei der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020 besonders zu betonen. Man betrachte es mit Sorge, dass Viele im EU-Parlament ein Zurückdrehen in der Gleichstellungspolitik wollten, sagte Spiegel als Gastgeberin des zweitägigen Treffens.

Die Frauen- und Gleichstellungsministerinnen wollen unter anderem teils diskriminierende Algorithmen von Internet-Suchmaschinen bekämpfen. Was sie stört, sind Autovervollständigungen bei Suchanfragen. Tippe man dabei etwa die Wörter "Frauen können" ein, erscheinen unter anderem Vorschläge wie: "Frauen können.. sich nicht entscheiden ... kein Auto fahren ... nicht mit Technik ... mit Kind nicht Karriere machen", wie es hieß. "Wir wollen nicht, dass die immer noch bestehende Ungleichheit und strukturelle Diskriminierung in der analogen Welt sich in der digitalen Welt fortsetzt oder verschärft", sagte die Hamburger Senatorin Katharina Fegebank (Grüne).

Mecklenburg-Vorpommerns Gleichstellungsministerin Stefanie Drese (SPD) kritisierte spezielle Lebensmittel für Männer und Frauen, "die vor veralteten Rollenklischees nur so triefen". So gebe es eine Tütensuppe "für Jungs" namens "Champions" und "für Mädchen" eine namens "Glamour Queens". Kritik übte die Ministerrunde laut Drese auch am sogenannten Gender Pricing, das heißt unterschiedliche Preise für Produkte für Frauen und Männer.

In ihrem Abschlusspapier fordert die Konferenz unter anderem auch eine breite gesellschaftliche Debatte über Sexismus im Alltag. Das Thema müsse aus der Tabuzone geholt werden, betonte Spiegel. "Nicht zuletzt durch die MeToo-Debatte ist Schwung in die Debatte gekommen." Allerdings seien die Strukturen tief verwurzelt.

Die Konferenz prangerte auch Sexismus in der Werbung an. Die Teilnehmer forderten den Deutschen Werberat zur Aufnahme des Begriffs Sexismus in den Werbekodex auf. "Eine ausdrückliche Nennung würde dem Thema mehr Sichtbarkeit geben", meinte die Ministerin.

Angesprochen auf die umstrittene Fahrradhelm-Kampagne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit leicht bekleideten Models nannte Spiegel die Kampagne "unsäglich". "Das ist für mich ein Beispiel, wie mit Rollenzuschreibungen solche Strukturen noch einmal verfestigt werden", sagte sie. Insgesamt sei sie froh, dass die Gesellschaft "bei diesem Thema schon sehr sensibler geworden" sei.

Die 1991 eingeführte Konferenz legt die Grundlinien für eine gemeinsame Gleichstellungs- und Frauenpolitik fest. Im kommenden Jahr hat das Saarland den Vorsitz inne.