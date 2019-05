Seehofer kommt zu Bürgerdialog nach Brandis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brandis (dpa/sn) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wird heute in der Kleinstadt Brandis bei Leipzig erwartet. Der Besuch in Sachsen ist Teil einer Deutschlandtour, die Seehofer in diesem Jahr in seiner Funktion als Heimatminister absolviert. Er will alle 16 Bundesländer bereisen, die Station in Brandis ist nach dem Auftakt in Sachsen-Anhalt die zweite. Neben einem Treffen mit dem sächsischen Innenminister Roland Wöller (CDU) steht auch ein Bürgerdialog an. Der Heimatminister wolle sich mit den Sorgen der Menschen vor Ort auseinandersetzen, teilte sein Ministerium mit.