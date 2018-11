Pflegeheime spezialisieren sich auf Schwule und Lesben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Für Pflegeheime mit Spezialisierung auf Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*- und Inter*-Personen (LSBTI*) in Deutschland gibt es ein neues Qualitätssiegel. Das Immanuel Seniorenzentrum in Berlin-Schöneberg erhält es am Mittwoch (14. November) als erstes Heim bundesweit, wie die Einrichtung mitteilte. Um das Siegel "Lebensort Vielfalt" zu bekommen, muss ein Großteil von 120 Kriterien aus einem Katalog erfüllt sein, den die Berliner Schwulenberatung mit Menschen aus der Community erarbeitet hat. Mit einer Vergabe an zunächst zehn bis zwölf Heime bundesweit rechnet der Projektleiter bei der Schwulenberatung, Marco Pulver. Finanziert werde das Vorhaben bis 2020 mit 360 000 Euro vom Bundesfamilienministerium.