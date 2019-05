Ministerkonferenz befasst sich mit dem Kampf gegen Sexismus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Der Kampf gegen Sexismus und die Benachteiligung von Frauen am Arbeitsplatz sind Schwerpunkte eines Leitantrags aus Rheinland-Pfalz bei der Frauen- und Gleichstellungsministerkonferenz (GFMK) im pfälzischen Deidesheim. "Dabei liegt der Fokus nicht auf der Opferrolle, sondern auf der Förderung starker und mutiger Frauen", sagte Frauenministerin Anne Spiegel (Grüne) am Freitag nach einer Israel-Reise.

Am besten gelinge die Nachwuchs- und Frauenförderung in der Wissenschaft mit Programmen, sagte Spiegel. Diese zeigten auch in anderen Ländern - wie etwa in Israel - besondere Wirkung. Wichtig seien auch Frauengraduiertenkollege und Netzwerkarbeit. "Starke Frauen braucht es weltweit", betonte Spiegel.

An der Mainzer Partneruniversität in Haifa gebe es ein spezielles Programm des deutsch-israelischen Freundeskreises für Akademikerinnen, berichtete die Ministerin. Dabei hätten vor allem Frauen aus arabischen Familien berichtet, wie schwer es für sie sei, eine wissenschaftliche Karriere und Familie - gegen den Widerstand ihrer Väter, Brüder und Ehemänner - zu vereinbaren.

Rheinland-Pfalz hat zum Jahresbeginn den Vorsitz in der GFMK der Bundesländer übernommen. Die 1991 eingeführte GFMK legt die Grundlinien für eine gemeinsame Gleichstellungs- und Frauenpolitik der Bundesländer fest. Die Hauptkonferenz ist in diesem Jahr am 6. und 7. Juni in Deidesheim.