Berlin (dpa) - In einer unkonventionellen Trauerfeier in der Berliner Gedächtniskirche haben Familie und Freunde am Donnerstag Abschied von Heidi Hetzer genommen. Die ehemalige Autohändlerin, leidenschaftliche Rallye-Fahrerin und Weltenbummlerin war Ostern mit 81 Jahren gestorben. Ihre Oldtimer-Weltreise und Touren durch Afrika hatten bis zuletzt Tausende Menschen in sozialen Netzwerken verfolgt. Nun schrieben sich viele vor der Kirche in die langen Kondolenzlisten ein.