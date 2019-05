Bunte Kreise gegen Müll auf Straßen: Aktion in Spandau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Achtlos weggeworfener Müll ist in vielen Berliner Bezirken ein alltägliches Phänomen - im Bezirk Spandau sind Bürger jetzt zu ungewöhnlicher Gegenwehr aufgerufen. Mit Neon-Kreidespray sollen sie Kreise um Zigarettenkippen, Kaffeebecher und anderen Müll auf Straßen sprühen. Mit dem Slogan "Mach bunt, was dich stört!" rief das Bezirksamt Spandau zur Teilnahme an der Aktion namens #spandauerflecken auf. Diese beginnt am Mittwoch mit einer Auftaktveranstaltung und geht bis 16. Mai.

Ziel sei es, vor allem den "gesamten Kleindreck" sichtbar zu machen. Mit der "provokanten Sprühaktion" und einer Informationskampagne erhofften sich die Spandauer Klimawerkstatt und das Ordnungsamt, das Umweltbewusstsein und die Mitverantwortung der Menschen für das öffentliche Erscheinungsbild zu stärken, hieß es.

"Die Masse von vermeintlichen Kleinigkeiten an Müll hat inzwischen eine Schmerzgrenze überschritten", teilte der Stadtrat für Bürgerdienste, Ordnung und Jugend, Stephan Machulik mit. Aktionen wie diese seien wichtig, um die Wirkung vermeintlicher Bagatellen aufzuzeigen. Einzeln oder in Gruppen könnten Teilnehmer auf Straßen, Plätzen und in Parks aktiv werden - man wolle dabei mit den Menschen ins Gespräch kommen, sagte eine Sprecherin der Initiative. Flugblätter lieferten ergänzende Information.

Die rund 90 Dosen Farbspray, die zur Abgabe an Freiwillige beschafft wurden, sind den Angaben zufolge schadstofffrei. Auf Straßen verblasse die Markierung nach einiger Zeit wieder, genau wie Straßenmalkreide für Kinder, erläuterte eine Sprecherin. Bunt markierte Müll-Stellen sollen fotografiert und auf einer Online-Karte eingetragen werden.

Die Aktion sei beim Ordnungsamt, dem Grünflächenamt und der Berliner Straßenreinigung (BSR) angemeldet. "Der Müll wird von BSR regulär zu einem späteren Zeitpunkt beseitigt", betont das Bezirksamt weiter.