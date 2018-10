Benefizgala gegen Aids mit Ute Lemper

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Sängerin und Schauspielerin Ute Lemper (55) wird erstmals bei der Benefizgala "Künstler gegen Aids" auftreten. Bei der Veranstaltung am 19. November im Berliner Theater des Westens verzichten Künstler zugunsten der Berliner Aidshilfe auf ihre Gagen. "Aids ist ein weltweites Thema, das uns alle angeht", erklärte Lemper am Freitag in einer Mitteilung der Veranstalter. "In den vergangenen 35 Jahren habe ich die liebsten Freunde gehen sehen."