Tag des Wanderns: Familien wählen Rundtouren

Bad Düben/Zeulenroda-Triebes (dpa) - Der Trend beim Wandern geht zu kurzen Rundtouren. Gerade Familien liefen gerne überschaubare Strecken, sagte Axel Mitzka vom Wanderverband Sachsen-Anhalt vor dem Tag des Wanderns am Dienstag. Deshalb legten Wanderverbände vermehrt kürzere Rundwege mit Einkehrmöglichkeiten an. Auch am Rennsteig in Thüringen, der eher für lange und anspruchsvolle Touren bekannt ist, ergänzten kürzere Wanderwege das Angebot, sagte Lutz Hähner vom Wanderverband Thüringen. Neue Wege seien behindertengerecht angelegt und für Familien geeignet.

Auch Thementouren seien beliebt, sagte Mitzka, der zugleich Vorsitzender des Naturparks Dübener Heide ist. Auf dem Wanderweg der Lieder könnten Ausflügler in der Dübener Heide mit Hilfe von Liedtext-Tafeln bekannte Wanderlieder wie "Am Brunnen vor dem Tore" singen.

Die Wanderregionen beteiligen sich mit geführten Wanderungen am Tag des Wanderns. In der Dübener Heide beispielsweise wird es eine Sternwanderung geben. Deutschlandweit sind rund 400 Veranstaltungen geplant.