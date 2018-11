Pistengaudi auf der Zugspitze startet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Skifahrer und Snowboarder starten jetzt auch im Freistaat in die Skisaison: Heute öffnet auf der Zugspitze der erste Lift. Auf drei von zwölf Abfahrten können Wintersportler dann an Deutschlands höchstem Berg (2962 Meter) die ersten Schwünge der Saison ziehen. Ende der kommenden Woche sollen dann weitere Anlagen und Pisten öffnen.

Die Betreiber hatten den Start der Saison erst Anfang des Monats wegen des zu warmen Wetters verschoben. Ursprünglich waren für den 16. November die ersten Wintersportler auf der Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen erwartet worden.

Zum Auftakt der Wintersportsaison will der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) heute in München Neuheiten und Projekte für die Saison vorstellen. Der Verband will damit die Menschen neu oder wieder für den Wintersport und die Bewegung in der winterlichen Natur begeistern.