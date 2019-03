Letzte Skilifte im Sauerland laufen noch bis Sonntag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Winterberg (dpa/lnw) - Am Wochenende besteht die letzte Chance in dieser Saison auf Ski oder Snowboards eine Piste im Sauerland hinabzudüsen. Noch bis Sonntagnachmittag laufen neun Lifte im Skiliftkarussell in Winterberg, danach pausiert der Betrieb bis nächsten Winter. Die Betreiber rechnen jedoch nicht mehr mit großem Andrang: In der Nachsaison sei die Skibegeisterung in aller Regel deutlich abgeflaut. "Die Leute wollen jetzt offenbar lieber Krokusse statt Schnee", sagte die Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland, Susanne Schulten. Dabei seien die Bedingungen auf den nun wochenlang künstlich beschneiten Pisten optimal - etwa 30 Zentimeter Kunstschnee liegen dort.

In einer ersten Zwischenbilanz Anfang März hatten die Betreiber von einer durchschnittlichen Saison gesprochen. Dabei konnten vor allem Skigebiete mit leistungsfähigen Schneekanonen viele Tage öffnen, wer ausschließlich auf Naturschnee angewiesen war, kam auf weniger Saisontage. Am kommenden Mittwoch ziehen die Betreiber gemeinsam in Schmallenberg eine abschließende Saisonbilanz.