Längster Skilift Hessens eröffnet: Skisaison startet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Willingen (dpa/lhe) - Der längste Skilift Hessens ist am Freitag im nordhessischen Willingen eröffnet worden. Es handele sich um "die erste Sesselbahn nördlich der Alpen, die sowohl Wetterschutzhauben als auch eine Sitzheizung hat", sagte Jörg Wilke, Geschäftsführer der Liftgemeinschaft Köhlerhagen. Der 8er-Sessellift "K1" hat eine Länge von 1500 Metern und hat zehn Millionen Euro gekostet. Er kann 3000 Menschen pro Stunde auf den Ettelsberg in 838 Metern Höhe bringen. Der offizielle Betrieb läuft ab Samstag, die Skisaison startet aber erst in einer Woche.

Willingen im Landkreis Waldeck-Frankenberg hat ein Skigebiet mit nun 16 Liften. Die Schneekanone liefen dort im Dauerbetrieb, die Betreiber hoffen auf einen Start der Skisaison unmittelbar vor Weihnachten. Der neue "K1" ist mit zwei Sitzgarnituren ausgerüstet, die sich austauschen lassen. Die Sommersessel verfügen über Halterungen, um Mountainbikes auf den Ettelsberg zu bringen, von dem mehrere Radstrecken hinabführen. Bauherr des Projekts ist ein Zusammenschluss aus lokalen Geschäftsleuten und privaten Investoren.