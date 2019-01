Stadtvertreter beraten über letzte Frist für Großprojekt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waren (dpa/mv) - Die Stadtvertreter in Waren an der Müritz beraten heute erneut über die Planung des "Aqua Regia Parks". Den Abgeordneten liegt eine Vorlage der Verwaltung vor, wonach dem Investor ein letztes Mal ein Vorkaufsrecht für die Grundstücke eingeräumt werden soll, auf denen das 90 Millionen Euro teure Projekt entstehen soll. Geplant sind ein riesiger Tauchturm mit sternförmigem Luxushotel sowie ein Schwimmbad und Gebäude mit Therapieangeboten. Der Beschluss soll aber nur gefasst werden, wenn der Projektinitiator eine prüfbare Finanzierungszusage vorlegt, was seit 2016 bisher nicht erfolgt war.

Kern des Projektes soll ein 35 Meter hoher Tauchturm sein, der nach Angaben des Investors der größte in Deutschland wäre. Das Heilbad, das als touristisches Zentrum der Seenplatte gilt, will das Projekt im Kurgebiet zwischen Müritz und Feisnecksee am Müritz-Nationalpark ansiedeln. Gerechnet wird mit 53 000 Tauchern im Jahr. Zuletzt gab es allerdings Unstimmigkeiten zwischen den Vertragspartnern, so dass bei einem Abbruch der Planungen hohe Schadensersatzforderungen des Planers im Raum stehen.