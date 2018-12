Projekt Aqua Regia Park mit Tauchturm auf der Kippe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waren (dpa/mv) - Das derzeit größte Tourismus-Projekt an der Mecklenburgischen Seenplatte, der 90 Millionen Euro teure "Aqua Regia Park" in Waren, steht nach Angaben der Investoren auf der Kippe. "Uns sind seit Ende 2017 zwei Finanzierungsmodelle geplatzt, wir brauchen eine Verlängerung des Optionsvertrages", sagte Projektleiter Gregor Schmidt am Dienstagabend vor Stadtvertretern in Waren an der Müritz. Mit so einem Vertrag würde Schmidt weiter der Kauf der nötigen Grundstücke im Kurgebiet zugesichert, was er als Sicherheit für Banken bräuchte.

Kern des Projektes soll ein 35 Meter hoher Tauchturm, laut Investor der größte in Deutschland, mit einem 140-Zimmer-Luxushotel sein. Auch ein Schwimmbad mit 25-Meter-Bahnen, ein Veranstaltungszentrum sowie Gebäude mit Therapie- und Wellnessangeboten sind geplant. Das Projekt wird seit 2016 mit der Stadt geplant.

Die Stadtvertretung hatte Schmidt schon einen Optionsvertrag gegeben und diesen mehrfach verlängert. Nun läuft er Ende 2018 aus. Schmidt soll in Kürze noch einmal Unterlagen bei Bürgermeister Norbert Möller (SPD) abgeben. Sollten diese schlüssig sein, soll der Optionsvertrag Mitte Januar noch einmal diskutiert und bei positiver Einschätzung um bis zu sechs Monate verlängert werden.

Das Projekt soll im Kurgebiet zwischen Müritz und Feisnecksee am Müritz-Nationalpark entstehen. Dort gibt es ein Kurhotel, in dem Thermalsole als Heil- und Kurmittel angewandt wird, sowie eine Psychosomatische Reha-Klinik. Waren gilt als Tourismus-Zentrum der Seenplatte. Tauchturm und das sternförmige Hotel sollen in einen Hang gebaut werden. Gerechnet wird mit 53 000 Tauchern im Jahr.