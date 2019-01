Investor hält an 90-Millionen-Euro-Projekt fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waren (dpa/mv) - Der 90 Millionen Euro teure "Aqua Regia Park" in Waren an der Müritz soll trotz langer Planungsverzögerungen nach Angaben des Investors noch gebaut werden. "Wir wollen das weiter umsetzen, denn wir sind schon viel zu weit gekommen, um jetzt aufzuhören", sagte Projektleiter Gregor Schmidt am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der "Aqua Regia Park" ist das derzeit größte Tourismus-Projekt an der Mecklenburgischen Seenplatte und er soll im Kurgebiet zwischen Müritz und Feisnecksee entstehen.

Die 2018 aufgetauchten Probleme - laut Schmidt hatte die Stadt einzelne Flurstücke aus dem riesigen Grundstück zur Trinkwassersicherung ohne sein Wissen an die Stadtwerke verkauft - seien inzwischen "geheilt".

Am Abend wollen die Stadtvertreter über eine letzte Verlängerung des "Optionsvertrages" beraten. So hätten die Investoren weiter ein Vorkaufsrecht für die knapp 90 000 Quadratmeter große Fläche. "Wir brauchen diesen Optionsvertrag, um die Finanzierung auf sichere Füße zu stellen", sagte Schmidt. Finanzierungsverträge könnten erst danach abgeschlossen und der Stadt vorgelegt werden. Das Projekt wird seit 2016 geplant. Zuletzt hatte die Stadt Schmidt aufgefordert, erst "plausible Unterlagen zur Finanzierung" vorzulegen, um danach letztmals das Vorkaufsrecht zu verlängern.

Zu dem Projekt gehören ein 35 Meter hoher Tauchturm, in dem das Tauchen trainiert werden kann. Es ist laut den Planern der größte in Deutschland, ein 140-Zimmer-Luxushotel, Schwimmbad, Veranstaltungszentrum sowie Gebäude mit Therapie- und Wellnessangeboten.