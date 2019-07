Schlafstrandkörbe bei Gästen beliebt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wangerooge (dpa/lni) - Übernachten unter dem Sternenhimmel am Strand - an der Nordseeküste und auf den Inseln ist das seit ein paar Jahren in speziellen Schlafstrandkörben möglich. Viele sind im Sommer schon ausgebucht, doch Restplätze gibt es noch: Auf Norderney etwa im August und September, auf Wangerooge gibt es noch Möglichkeiten, zu buchen. Preiswerter als auf den Inseln ist es auf dem Festland an der Küste - in Dangast etwa stehen zwei Schlafstrandkörbe. Wer in Bensersiel an der Nordsee am Strand übernachten möchte, der muss sich allerdings bis 2020 gedulden: Dort ist in diesem Jahr bereits alles ausgebucht.