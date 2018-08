Wacken-Besucher reisen nahezu staufrei ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wacken (dpa/lno) - Die Abreise der rund 75 000 Besucher des "Wacken Open Air" ist nahezu staufrei gelungen. "Keiner muss wirklich warten", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Es habe bereits Jahre gegeben, da sei auf der Autobahn gegrillt worden, weil Festivalteilnehmer mit ihren Wagen die Straßen komplett verstopft hätten. In diesem Jahr habe das Verkehrskonzept jedoch bei der Abreise genauso gut funktioniert wie bereits bei der Anreise. Leichte Verzögerungen gab es lediglich auf der Autobahn 23 in Richtung Hamburg. Bis zum Vormittag hätten bereits die Hälfte der Besucher das Gelände verlassen.