Country-Band The BossHoss rockt auf dem Wacken Open Air

Wacken (dpa) - Die Country-Band The BossHoss ist am Donnerstagabend auf dem Wacken Open Air aufgetreten. Bereits zum fünften Mal war die Gruppe bei dem Heavy-Metal-Festival, wie die Sänger während der Show sagten. Dabei präsentierten sie neben Cover-Versionen von Songs wie "Jolene" von Dolly Parton auch Nummern aus ihrem aktuellen Album "Black is Beautiful" und ihren größten Hit "Don't Gimme That". Auch das für die Band fast schon obligatorische Crowdsurfing fehlte nicht.

Aktuell befinden sich die Country-Sänger - bekannt aus der TV-Castingshow "The Voice of Germany" - auf Tour zu ihrem 2018 erschienenen Album.

Das Wacken Open Air findet in diesem Jahr zum 30. Mal statt und ist mit rund 75 000 Besuchern seit knapp einem Jahr ausverkauft. Das Spektakel geht noch bis Samstag und gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt.