Strand- und Freibäder zeigen sich mit Besucherzahl zufrieden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tröbitz (dpa/bb) - Das sommerliche Wetter hat viele Brandenburger in die Sonne gelockt. Dabei ging es für einige auch in Frei-, Strand- oder Seebäder zur Abkühlung. Mehrere Bäder zeigten sich am Samstag zufrieden - allerdings gab es mit Veranstaltungen zum Internationalen Kindertag oder mit vielen Festen einige Konkurrenz. Außerdem soll es an diesem Sonntag noch wärmer werden. Ein Mitarbeiter des Erlebnisbades Tröbitz im Kreis Elbe-Elster, das den ersten Saisontag hatte, sprach von einer ordentlichen Zahl an Besuchern. Im Seebad Prenzlau in der Uckermark hieß es, mit rund 30 Badegästen gehe es ganz entspannt los. Das Waldbad Templin in Potsdam zählte über 300 Besucher - das sei mehr als bisher an anderen Tagen in diesem Jahr.