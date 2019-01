1000 Schlittenhunde messen sich bei Rennen im Schwarzwald

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Todtmoos (dpa) - Kraftpakete auf vier Pfoten: Etwa 1000 Hunde sind bei den internationalen Schlittenhunderennen im Schwarzwald an den Start gegangen. Für die Rennen rund um die Gemeinde Todtmoos im Kreis Waldshut habe es diesmal genügend Schnee gegeben, erklärte eine Sprecherin der Veranstalter zum Auftakt der zwei Tage dauernden Rennveranstaltung am Samstag.

Die Teilnehmerzahl lag nach Angaben der Sprecherin höher als in den Vorjahren. Auch die Besucherresonanz sei groß, hieß es. Den Angaben zufolge lagen auf der Rennstrecke im Schwarzwald knapp 60 Zentimeter Schnee. 145 Hundeführer aus sieben Nationen waren für die Rennen angemeldet, die seit 1975 eigentlich jährlich stattfinden, wegen Schneemangels 2018 aber ausfallen mussten.

Die Tiere müssen bei den Rennen in verschiedenen Kategorien und mit unterschiedlichen Gespannen Schlitten über den Schnee ziehen. Sie legen dabei jeweils fünf bis 24 Kilometer zurück. Die Gespanne bestehen wahlweise aus zwei, vier, sechs oder acht Hunden. In der "offenen Klasse", der Königsdisziplin, werden die Schlitten von einer größeren Zahl an Hunden gezogen.