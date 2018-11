Punkte-Plan soll Radfahren in MV wieder attraktiver machen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Nach den zuletzt mäßigen Noten für das Radwegenetz in Mecklenburg-Vorpommern fordern Touristiker und Radfahrverbände einen "Neustart für den Radverkehr" im Land. Bei einem Parlamentarischen Abend präsentierten sie am Dienstagabend in Schwerin "Sieben Ziele für sicheren und guten Radverkehr in MV". Demnach soll bis 2021 ein zwischen Kommunen, Kreisen und Land abgestimmtes Konzept für ein lückenloses Radwegenetzes vorliegen. Dazu zählen auch sichere Radwege für Beruf und Freizeit in den Städten. Bis 2025 sollen die teilweise maroden, vor allem von Touristen genutzten Fernwege umfassend modernisiert und danach auch dauerhaft erhalten werden. Gefordert wird zudem eine bessere Verknüpfung von Rad- und Öffentlichem Nahverkehr.