Weiß-blaue Flotte startet in die Sommersaison

Starnberg (dpa/lby) - Auf dem Starnberger See (10.30 Uhr) und dem Ammersee (10.25 Uhr) heißt es am Samstag "Leinen los": Die Bayerische Seenschifffahrt nimmt dort ihren Sommerbetrieb auf. Damit sollen wieder alle 34 Schiffe der weiß-blauen Flotte unterwegs sein, wie Finanzminister Albert Füracker (CSU) vorab sagte.

Im vergangenen Jahr hatten rund 1,7 Millionen Fahrgäste die Schiffe am Ammersee, Starnberger See, Tegernsee und Königssee genutzt - so viele wie noch nie. In der Regel stechen an den vier Seen pro Jahr rund 1,5 Millionen Menschen in See.

Nur am Ammersee und am Starnberger See ruht der Betrieb im Winter. Am Tegernsee ist in den Wintermonaten der Betrieb eingeschränkt. Am Königssee fahren die Fahrgastschiffe das ganze Jahr.

Die bayerische Seenschifffahrt, die der Freistaat betreibt, umfasst nicht den Chiemsee, den größten oberbayerischen See. Dort gibt es einen privaten Betreiber; gefahren wird das ganze Jahr über.