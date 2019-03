Pferderennclub Saarbrücken steckt in den Startlöchern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Pferderennclub in Saarbrücken bereitet sich auf die neue Saison vor: Sie startet am 22. April mit dem ersten von vier Renntagen, die traditionell zu Ostern, Pfingsten, Mariä Himmelfahrt und Mitte Oktober ausgetragen werden. Dazu erwartet der Club insgesamt 40 000 Besucher. Besonderheit der saarländischen Anlage ist, dass hier sowohl Trab- als auch Galopprennen stattfinden.

In Deutschland veranstalten laut dem Direktorium für Vollblutzucht und Rennen in Köln 30 Bahnen rund 150 Renntage im Jahr. Die Zahl der Besucher habe in den vergangenen Jahren stetig zugenommen und sich auch verändert. "Während vor einigen Jahren noch vornehmlich Rennsportkenner und Wettinteressierte auf den Rennbahnen zu finden waren, locken die Rennveranstaltungen heute auch Familien und junge Leute, die einen abwechslungsreichen und spannenden Tag verbringen möchten", sagte Verbandssprecherin Petra Bracht.

In Saarbrücken sind im vergangenen Jahr Rennpreise in Höhe von 137 000 Euro ausgeschüttet worden. Der Wettumsatz lag bei mehr als 300 000 Euro. Davon gingen 75 Prozent an die Tipper.