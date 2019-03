Rudolstadt feiert irischen Nationalfeiertag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt (dpa/th) - Kleeblätter, Tanz und grünes Licht: Rund um den St. Patrick's Day am Sonntag hat Rudolstadt ein Wochenende zu Irland geplant. Passend zu dem irischen Nationalfeiertag gibt es etwa eine Fotoausstellung und eine Dudelsack-Parade von der grün angestrahlten Heidecksburg hinab zum Marktplatz, wie die Stadt mitteilte. Konzerte und Tanzaufführungen mit irischen Künstlern sind geplant. Auch eine Delegation aus Letterkenny ist vor Ort - mit der irischen Stadt hat Rudolstadt im vergangenen eine offizielle Partnerschaft vereinbart. Im restlichen Thüringen spielt der St. Patrick's Day in Irish Pubs etwa in Altenburg, Schmalkalden und Gotha eine Rolle.

St. Patrick gilt als Irlands Nationalheiliger. Er war im 5. Jahrhundert an der Verbreitung des christlichen Glaubens auf der grünen Insel beteiligt. Dem Bischof zu Ehren werden an seinem Todestag am 17. März Denkmäler und Gebäude grün angestrahlt und sogar Flüsse grün gefärbt. Ganze Paraden ziehen durch Städte.