Schon 200 000 verkaufte Tickets für Rottweiler Testturm

Rottweil (dpa/lsw) - Die Aussichtsplattform am Testturm für Aufzüge in Rottweil erweist sich als Besucher-Magnet: Seit der Eröffnung vor knapp einem Jahr sind rund 200 000 Tickets verkauft worden, bestätigte eine Sprecherin der Firma ThyssenKrupp. Laut dem "Schwarzwälder Boten" (Samstag), dem die noch nicht veröffentlichten Zahlen vorliegen, sind das etwa doppelt so viele Besucher wie ursprünglich erwartet.

Der Zeitung zufolge wird über eine Ausweitung der Öffnungszeiten der Plattform verhandelt. Bislang habe sie von Freitag bis Sonntag und an Feiertagen geöffnet. Von Deutschlands höchster Aussichtsplattform auf 232 Metern können Besucher auf Schwarzwald und Schwäbische Alb gleichzeitig blicken. ThyssenKrupp testet in dem insgesamt 246 Meter hohen Turm unter anderem Aufzüge für Wolkenkratzer, die mit Magnetschwebetechnologie - also ohne Seile - funktionieren. Ein Panoramaaufzug transportiert Besucher mit einer Geschwindigkeit von acht Metern in der Sekunde. Der Industriekonzern hatte den Turm im Oktober 2017 eröffnet.