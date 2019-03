Im April Neujahr feiern: Turmleuchten wird nachgeholt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Zum Nachholtermin des traditionellen Warnemünder Turmleuchtens am 6. April erwarten die Organisatoren Zehntausende Gäste. "Wir sind bereit, unsere Inszenierung Momente endlich aufführen zu können und freuen uns über die riesige Resonanz auf den Nachholtermin", sagten die Organisatoren Torsten Sitte und Martina Hildebrandt am Donnerstag. Wegen Sturmtief "Zeetje" war das Turmleuchten am 1. Januar abgesagt worden. Zu der Veranstaltung kommen jedes Jahr nach Veranstalterangaben rund 90 000 Besucher. Autos können am 6. April ab 14.00 Uhr nicht mehr in den Ortskern Warnemündes fahren und werden auf große Parkplätze am Ortsrand geleitet, hieß es. Zwischen Warnemünde und Innenstadt sollen mehr Busse und Bahnen eingesetzt werden.