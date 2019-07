Im Schwarzwald verunglückter Pilot war Flugschüler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rickenbach (dpa/lsw) - Bei dem in Südbaden tödlich verunglückten Piloten eines Segelflugzeugs handelt es sich um einen 16 Jahre alten Flugschüler. Der junge Deutsche habe seinen Wohnsitz in der Schweiz gehabt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Jugendliche sei alleine unterwegs gewesen, als er am Dienstag in Rickenbach im Schwarzwald (Kreis Waldshut) in der Nähe eines Golfplatzes abstürzte.

Das jugendliche Alter des Piloten sei nicht ungewöhnlich, sagte der Polizeisprecher weiter. Nach einer gewissen Anzahl von begleiteten Flugstunden dürften Flugschüler alleine ein Segelflugzeug fliegen. Das Mindestalter sei 14. Die Ursache des Unglücks blieb unklar.