Trotz fehlenden Schnees: Schlittenhunderennen in Wörlitz

Wörlitz (dpa/sa) - Der Wörlitzer Park wird an diesem Wochenende zur Kulisse für Schlittenhunderennen. Sportler aus verschiedenen Teilen Deutschlands gehen in zwölf Klassen an den Start, darunter sind Teilnehmer mit einem Hund und Gespannen mit bis zu zehn Tieren. Wegen der frühlingshaften Temperaturen und fehlenden Schnees wird das Rennen mit Wagen ausgetragen. Die Organisatoren erwarten bis zu 60 Schlittenhundegespanne mit den Rassen Siberian Husky, Samojeden und Alaskan Malamuten. Nur reinrassige Schlittenhunde gehen an den Start. Der Rundkurs ist sechs Kilometer lang, wie die Tourismusgesellschaft Wörlitz-Oranienbaum vorab mitteilte. Für Samstag ist auch ein Kinderrennen mit rund 20 Kindern der Teilnehmer geplant.