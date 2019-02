Trans Thüringia-Schlittenhunderennen: Schwieriges Wetter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt am Rennsteig (dpa/th) - Frauchen, Herrchen und mehrere Hundert Rassehunde sind zum Auftakt des Schlittenhunderennens Trans Thüringia in Neustadt am Rennsteig angekommen. "Das Wetter ist etwas schwierig. Es zieht gewaltig, ist warm und regnet. Wir drücken die Daumen, dass es am Sonntag nicht zu nass und stürmisch wird", sagte Organisationsleiterin Sonja Merbach am Samstag nach der offiziellen Eröffnung.

Das eigentliche Rennen beginnt zwar erst am Sonntag. Traditionell kommen die Teilnehmer aber schon am Vortag zusammen, um mit ihren Tieren das Fahrerlager zu beziehen. "Zuerst werden heute noch die Hunde und dann wir gefüttert", sagte Merbach.

Bei dem laut Plan bis zum Freitag laufenden Wettbewerb sind nur reinrassige Hunde zugelassen. Wie Merbach erklärte, sind das in diesem Fall Malamuten, Grönlandhunde, Samojeden und Huskys. Spielt das Wetter mit, legen die Tiere sieben Etappen mit einer Gesamtlänge von rund 200 Kilometern zurück. Dabei ziehen sie Schlitten. In der Pulkaklasse hingegen folgt der sogenannte "Musher" den Tieren auf Skiern, statt sich von ihnen ziehen zu lassen.

Das erste Trans Thüringia-Rennen gab es 1995. Eigentlich soll der Wettbewerb jährlich stattfinden. Ein Drittel der Veranstaltungen habe seither aber wetterbedingt ausfallen müssen, so Merbach. Auch im vergangenen Jahr hatte es an Schnee gemangelt.