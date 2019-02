Siegerehrung beim Schlittenhunderennen Trans Thüringia

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt am Rennsteig (dpa/th) - Trotz teils schwieriger Wetterverhältnisse ist das Schlittenhunderennen Trans Thüringia bei Neustadt am Rennsteig am Freitag erfolgreich zu Ende gegangen. "Wir mussten hier und da mal die Strecke ein bisschen kürzen, weil der Schnee schon zu weich und nass war", sagte die Organisationsleiterin Sonja Merbach. Für die Gewinner der vier verschiedenen Leistungsklassen gab es am Freitagnachmittag Pokale.

Rund 300 Hunde und 30 Gespanne waren seit vergangenem Sonntag bei dem Etappenrennen an den Start gegangen. Bei der Trans Thüringia sind nur reinrassige Hunde wie Huskys, Malamuten, Grönlandhunde und Samojeden zugelassen. Das erste Rennen gab es 1995. Eigentlich soll der Wettbewerb jährlich stattfinden. Ein Drittel der Veranstaltungen musste seither aber wetterbedingt ausfallen.