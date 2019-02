Schlittenhunde gehen an den Start: Trans Thüringia beginnt

09. Februar 2019 02:18 Freizeit - Neustadt am Rennsteig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt am Rennsteig (dpa/th) - Für gut 300 Hunde beginnt an diesem Wochenende eine sportliche Herausforderung am Rennsteig: Beim Trans Thüringia-Rennen ziehen sie Schlitten mit und ohne Fahrer um die Wette. Bei der Eröffnung des Wettbewerbs heute Nachmittag können sich die Tiere erst einmal beschnuppern. Auch die menschlichen Teilnehmer können sich dann kennenlernen, sagte die Organisationsleiterin der Veranstaltung, Sonja Merbach. Die Teilnehmer kommen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und den Niederlanden.

Der eigentliche Startschuss für das Rennen fällt dann am Sonntag. Für die Gewinner des bis Freitag geplanten Wettbewerbs gibt es Urkunden und Pokale. Den Vierbeinern winken Säcke mit reichlich Futter. Im vergangenen Jahr fiel das Rennen aus - es lag kein Schnee.