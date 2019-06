Weinmeile an der Saale soll Tausende Besucher locken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Naumburg/Bad Kösen (dpa/sa) - Weinliebhaber kommen zu Pfingsten entlang der Saale bei Naumburg auf ihre Kosten. Die Winzer im Anbaugebiet Saale-Unstrut laden in diesem Jahr erneut zur traditionellen Saale-Weinmeile ein. Los geht es am Samstag (14.00 Uhr), wie die Organisatoren mitteilten. Entlang einer sechs Kilometer langen Strecke haben Weingüter zwischen dem Weindörfchen Roßbach bei Naumburg und Bad Kösen (Burgenlandkreis) geöffnet. In diesem Jahr zählt die Meile 37 Stationen, an denen bis Sonntag Wein aus dem Anbaugebiet und direkt vom Winzer ausgeschenkt wird.

Die Weinmeile gibt es seit 1999. Die Idee wurde von Enthusiasten bei einem Glas Wein geboren. Es gründete sich ein Verein, der die Meile organisiert. Mittlerweile kommen jährlich zu Pfingsten Tausende Besucher und laufen entlang der Weinberge mit Blick auf die historische Kulisse der Domstadt Naumburg und die malerischen Weinberge in Bad Kösen. An Saale und Unstrut werden seit mehr als 1000 Jahren Reben gezogen. Das Anbaugebiet umfasst heute rund 700 Hektar.