Über 100 Flipper-Spieler kämpfen um Deutsche Meisterschaft

München (dpa/lby) - Die deutsche Flipper-Gemeinde sucht an diesem Wochenende in München ihren besten Spieler. Mit mehr als 100 Teilnehmern beginnt heute die Deutsche Meisterschaft. Am Sonntag soll der Sieger feststehen, erklärten die Turnier-Organisatoren, der Verein deutscher Flipperfreunde.

In mehreren Runden treten die Teilnehmer in einer Veranstaltungshalle gegeneinander an. Als ein Titel-Favorit gilt den Organisatoren zufolge der 17-jährige Johannes Ostermeier aus Oberbayern. Er belegt in der Weltrangliste derzeit den vierten Platz.

Fans und Besucher können zeitgleich zum Turnier an mehr als 50 Geräten ihr Können beweisen - ohne um den Meistertitel zu kämpfen. Die Mehrheit der Geräte stammt aus dem Privatbesitz von Sammlern.