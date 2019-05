Oberbayer ist Deutscher Meister im Flippern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Ein 17-Jähriger aus Oberbayern ist Deutscher Meister im Flippern: Johannes Ostermeier setzte sich am Sonntag im Finale der Deutschen Flipper-Meisterschaft in München gegen seine Kontrahenten durch. Das gaben die Turnier-Organisatoren, der Verein deutscher Flipperfreunde, bekannt. Der 17-Jährige aus der Nähe von München zählt zu den besten Flipper-Spielern der Welt; auf der Weltrangliste steht er auf dem dritten Platz.

Die deutsche Flipper-Gemeinde suchte an diesem Wochenende in München ihren besten Spieler. Mit mehr als 100 Teilnehmern begann am Samstag die Deutsche Meisterschaft. In mehreren Runden traten die Teilnehmer in einer Veranstaltungshalle gegeneinander an. Die Mehrheit der Flipper-Automaten stammte aus dem Privatbesitz von Sammlern.