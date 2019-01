Thüringer Bäder haben Oberwasser

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlhausen/Bad Sulza (dpa/th) - Trotz steigender Energiepreise hat sich Thüringens Bäderlandschaft als solide erwiesen. "Über die vergangenen Jahre wurde immer wieder in die Bäder investiert, das zahlt sich jetzt aus: In Thüringen sind wir auf einem sehr guten Stand", sagte der Leiter des Arbeitskreises Thüringer Bäder, Martin Fromm. Größere Schließungen seien nicht zu erwarten. Mit einem geplanten Neubau in Erfurt soll sich die Zahl auf dann 48 Hallenbäder erhöhen. Zusatzangebote wie sportliche Aktivitäten, Wellness- oder Entspannungsangebote würden immer wichtiger.

Rund ein Viertel aller touristischen Übernachtungen im Land betrifft laut Thüringer Tourismus GmbH das Kur-und Bäderwesen. Die meisten Hallenbäder werden von Kommunen getragen, im Schnitt werden die Betriebe im Jahr mit Beträgen zwischen 500 000 und einer Million Euro bezuschusst.