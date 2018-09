Langstrecken-Wanderer auf dem Rennsteig unterwegs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gumpelstadt (dpa/th) - 15 Langstrecken-Wanderer sind seit Samstagmorgen im Thüringer Wald zu einem Doppelmarathon auf dem Rennsteig gestartet. Die sportlichen Wanderer begaben sich in Gumpelstadt (Wartburgkreis) auf die gut 40 Kilometer lange Distanz zum 916 Meter hoch gelegenen Großen Inselsberg, wie ein Sprecher des Veranstalters sagte. Auf dem Inselsberg kehren sie um und laufen die zweite Halbetappe zurück, so dass sie insgesamt rund 80 Kilometer unter die Füße nehmen. Bei dem Doppelmarathon dürfen die Hardcore-Wanderer laut Reglement nicht schneller als siebeneinhalb Kilometer pro Stunde sein.

Die Tour und ein Staffellauf zur Wartburg sind an diesem Wochenende Abschluss der "Rennsthike World Championships", der von den Veranstaltern so deklarierten Wanderweltmeisterschaft mit überwiegend deutschen Teilnehmern. Bei dem Staffelrennen sollen am Sonntag 30 Staffeln mit insgesamt 120 Teilnehmern die vier Etappen in Angriff nehmen. Die Staffeln kommen fast alle aus Thüringen.