Mainz (dpa/lrs) - Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland sind beliebt: Die Zahl der Übernachtungen sei 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 2,75 Prozent auf 1 029 000 gestiegen, teilten die Jugendherbergen mit. Das sei ein Rekordzuwachs von rund 27 500 Übernachtungen. Das Plus sei in allen Gästegruppen von Familien über Schulklassen bis hin zu Freizeitgruppen zu beobachten.

Die Steigerung führten die Jugendherbergen einer Mitteilung zufolge insbesondere auf die Neueröffnung von Häusern in Mayen in der Osteifel, Tholey im Saarland und Wolfstein im Kreis Kusel sowie auf die Erweiterung und Modernisierung der Jugendherberge in Trier zurück. Die weitere Verbesserung des Angebots sowie die Ausrichtung auf Service und Qualität hätten ebenfalls dazu beigetragen.

Auch in diesem Jahr soll in die Modernisierung oder den Bau von Jugendherbergen investiert werden: Bis April entsteht in Pirmasens in einem ehemaligen Postamt ein 220-Betten-Haus. Zudem sollen die Einrichtungen in Speyer und St. Goar am Rhein modernisiert und teils erweitert werden. In Saarburg nahe Trier ist ein Neubau geplant. Insgesamt gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland 45 Jugendherbergen.