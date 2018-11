Kultursommer 2019 widmet sich dem Thema Heimat

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Das Thema Heimat wird im kommenden Jahr im Mittelpunkt des Kultursommers Rheinland-Pfalz stehen. Der Begriff werde wieder sehr intensiv diskutiert und habe viele Facetten, sagte Kulturminister Konrad Wolf (SPD) am Montag in Mainz. Zum ersten Mal wird demnach 2019 in Simmern im Hunsrück ein Heimatfilmfestival über die Bühne gehen, das sich mit dem neuen Heimatfilm in Europa beschäftigen wird. Die Patenschaft hat der aus dem Hunsrück stammende Filmemacher Edgar Reitz übernommen. Er hatte die Region mit seiner "Heimat"-Trilogie einst weltberühmt gemacht.

Eröffnet wird der Kultursommer mit dem Motto "Heimat(en)" am ersten Mai-Wochenende 2019 in Ingelheim. Er dauert bis 31. Oktober und bietet Veranstaltungen im ganzen Land. Nach Angaben der Organisatoren haben bis Ende Oktober dieses Jahres deutlich mehr Kulturschaffende eine Förderung für 2019 beantragt als in Vorjahren. 2018 hatte sich der Kultursommer dem Thema "Industrie-Kultur" gewidmet.

Der Heimat-Begriff sei verknüpft mit Landlust einerseits und Landflucht andererseits, sagte Wolf. Heimat könne Geborgenheit bieten, aber auch eine gewisse Enge bedeuten. "Mit Sicherheit kann man sagen, dass Heimat nie etwas Statisches war" - gerade in einem wegen Rhein und Mosel seit Jahrhunderten klassischen Durchgangsland wie Rheinland-Pfalz. Zu dem Motto 2019 passe etwa auch das Heimatvarieté "Saalü" sehr gut, das in seine 25. Saison gehe.

Das Land fördert den Kultursommer jährlich mit rund vier Millionen Euro. Unter anderem mit Sponsorengeldern und eigenen Mitteln von Veranstaltern einzelner Projekte werden pro Jahr insgesamt etwa zwölf Millionen Euro von allen Beteiligten aufgewendet.