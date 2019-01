270 Schwimmbäder in Rheinland-Pfalz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - In 270 Schwimmbädern in Rheinland-Pfalz können Besucher planschen und schwimmen. Oft geht das unter freiem Himmel, denn in der Gesamtzahl inbegriffen sind 125 Freibäder. Das teilte der Landessportbund in Mainz mit. Daneben gebe es 57 Hallenbäder sowie etliche Schulbäder (37), Kombibäder (29) und Naturbäder (22). Die Bäder werden allerdings immer weniger. Seit dem Jahr 2000 hätten landesweit insgesamt 43 Bäder dauerhaft geschlossen, hieß es.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sieht diesen Rückgang als Problem. "Durch die Schließung der Bäder wird an vielen Schulen gar kein Schwimmunterricht mehr angeboten", sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Dadurch blieben einige Kinder Nichtschwimmer und seien gerade im Sommer besonders gefährdet, wenn sie in der Nähe vom Schwimmbecken und Seen spielen.