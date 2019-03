Magdeburger Motorrad-Messe läutet neue Saison ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Das milde Wetter dürfte viele Biker und Radfahrer schon im Februar raus gelockt haben. In Magdeburg wird die neue Saison mit der alljährlichen Messe "Motorräder & Roller" eröffnet. Am Samstag und am Sonntag gibt es für Besucher wieder Tipps und Neuigkeiten zu allem, was zwei Räder hat, wie die Veranstalter mitteilten.

Auf dem Programm steht demnach auch eine Schau, bei der selbstgeschraubte Bikes gezeigt werden. Auch eine Sonderausstellung mit DDR-Raritäten und Sportmaschinen ist geplant. Auf einem Indoor-Parcours können die ausgestellten Räder ausprobiert werden. Die Messe ist an beiden Tagen von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.