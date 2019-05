Gipfeltreffen des deutschen Schachs in Magdeburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Gleich acht deutsche Schachmeisterschaften werden in den kommenden Tagen in Magdeburg ausgetragen. Die besten deutschen Profis und Amateure kommen zwischen dem 25. Mai und 1. Juni zum Schach-Meisterschaftsgipfel zusammen, wie der Deutsche Schachbund am Dienstag mitteilte. Neben den German Masters stehen etwa die Deutschen Einzelmeisterschaften, die Deutschen Blitz-Einzelmeisterschaften, die Pokal-Einzelmeisterschaft und das Finale der Deutschen Schach-Amateurmeisterschaft an. Erstmals finden die Meisterschaften demnach gebündelt an einem Ort statt. Mehr als 500 Schachspielerinnen und Schachspieler werden erwartet.